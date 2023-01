Huizenprijzen in Herselt schieten nogmaals de hoogte in

Heist-op-den-Berg Heist Speed Date maakt zich op voor 8ste editie met 140 singles: “Eerste huwelijk is al een feit”

Heist Speed Date is op vrijdag 27 januari in het cultuurcentrum Zwaneberg aan zijn achtste editie toe. Dat het initiatief van korfbalclub Joki uitgegroeid is tot een begrip in het Heistse kan je afleiden aan de vele koppels die er elkaar leerden kennen. Het eerste huwelijk is ondertussen voltrokken.

14 januari