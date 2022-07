Historisch bier Opperman krijgt tweede leven en vormt als OpperJan eerbetoon aan brouwerszoon Jan Verlinden: “Hij zou heel fier zijn geweest”

De officiële voorstelling van het erfgoedbier OpperJan vond zaterdag plaats in de gemeentelijke werkhal van de gemeente Herselt op de Vest. Een toepasselijke locatie, want de loods was vroeger de opslagplaats van brouwerij Verlinden en is nog het enige overgebleven restant ervan. De geschiedenis van de dorpsbrouwerij begint in 1919, wanneer Jozef Verlinden brouwerij Claessens in het centrum van Herselt overneemt.

Zijn oudste zoon Evarist neemt na verloop van tijd zijn taken over. Naast verscheidene (tafel)bieren bracht de brouwerij ook water en limonade op de markt. In 1941 kwam het patersbier Opperman uit. De naam klinkt Nederlandstalig, maar verwijst eigenlijk naar de Australische wielrenner Hubert Opperman. In 1974 sluiten de deuren van de brouwerij definitief.

Volledig scherm Het team van brouwerij Verlinden ergens in de jaren 40, met Jozef Verlinden (met pijp) en Evarist (in kostuum). © Collectie Verlinden-Bergen

Gist

Jan Verlinden volgde zijn vader Evarist niet op als brouwer, maar werd kinesist. Wel was hij, als jarenlange voorzitter van Erfgoed Herselt, erg geïntrigeerd door zijn familiegeschiedenis. “Het was dan ook Jan zijn idee om de Opperman, het topbier van zijn vader, eens opnieuw te brouwen en te proeven”, vertelt Frans Verstrepen, die Jan opvolgde als voorzitter van Erfgoed Herselt.

“Jammer genoeg is Jan er niet meer mij, want hij overleed in november 2020 op 75-jarige leeftijd. Veel te jong. Ter ere van hem hebben we ons erfgoedbier de naam OpperJan gegeven.” Het recept en de ingrediënten van de Opperman konden snel ontcijferd worden uit het handschrift in het brouwersboekje van Evarist, maar welke gist er gebruikt werd was niet duidelijk. Geen onbelangrijk detail, want het type maakt een grote variatie aan smaken mogelijk in een bier.

Volledig scherm Het originele glas en flesje van Opperman. © RV

Patersbier

“Tony en Paul van de Aarschotse Stadsbrouwerij hebben de Opperman opnieuw gebrouwen op basis van het recept van Evarist. Vorig jaar hebben ze vier testbrouwsels gemaakt met vier verschillende gisten. Eind oktober was er dan een proefsessie met de familie Verlinden, Erfgoed Herselt en bierexperten waarop we de beste versie van de OpperJan kozen. Drie van de vier versies van de OpperJan klopten overigens een gekend patersbier dat als vijfde bier was toegevoegd aan de proefsessie”, glimlacht Frans Verstrepen.

Ook het oorspronkelijke bierglas onderging een wijziging. Het glas lijkt als twee druppels water op dat van Orval, en die laatste heeft er een patent op. Er zat dus niks anders op ook een nieuw bierglas te ontwerpen.

Volledig scherm De naaste familie van Jan kreeg de eerste pakketjes met OpperJans. © Wouter Demuynck

Ideeën voor erfgoedprojecten

Met hun erfgoedbier, een bruin traditioneel patersbier van 7,5 graden, wil Erfgoed Herselt vooral met nog meer mensen in contact komen en hen op een andere manier een stukje erfgoed meegeven. “Zoals Jan al zei: ‘Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herhalen’. We willen een heel breed publiek bereiken omdat we erfgoed belangrijk vinden. We hopen ook dat de vele ontmoetingen zullen leiden tot nieuwe ideeën voor erfgoedprojecten. Bij een goed biertje ontstaan vaak de beste ideeën”, knipoogt Verstrepen.

Ook de familie van Jan Verlinden was zaterdag in groten getale aanwezig. Zijn broers Jef en Karel, zus Godelieve en zijn weduwe Bea Bergen kregen het eerste pakketje met OpperJans overhandigd. “Jan zou heel fier zijn geweest, want hij was een echte erfgoedman. Het resultaat is heel geslaagd”, aldus Bea.

Volledig scherm Het oude logo bleef behouden, met uitzondering van de opvallende rode J die de M vervangt. © RV

Ritchie

Leuk detail: de kleinzoon van de broer van Evarist – toevallig heet hij ook Jan Verlinden – blies de Belgische limonade Ritchie, een oud familierecept, enkele jaren geleden nieuw leven in. Dranken brouwen zit de familie Verlinden dus duidelijk in de genen.

De OpperJan wordt aan de zomerbar bij vrijetijdscentrum de Mixx van volgend weekend voorgesteld aan het grote publiek. Erfgoed Herselt staat met het bier op zaterdag 30 juli ook op de avondmarkt van Herselt. Het bier zal ook te koop worden aangeboden in enkele gespecialiseerde biercafés in Herselt, Van het erfgoedbier, waarvoor Landschapspark de Merode financiële steun verschafte, is in eerste instantie 500 liter gebrouwen. “We verkopen zelf ook pakketjes met een OpperJan-glas en vier flesjes. We hopen winst te maken met dit project, want de winst hiervan gaat integraal naar onze erfgoedprojecten.”

