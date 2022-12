Herselt herdenkt sterrenkindjes tijdens Koesterweek: van sterrenwandeling tot sterrenboom op elke begraafplaats

Grootlo Sint en Pieten rusten uit in tearoom en bezoeken daarna kleuter­school in Grootlo

Net voor hun terugkeer naar Spanje maakten Sinterklaas en zijn Pieten vanmorgen nog een tussenstop in Grootlo (Heist-op-den-Berg). Daar ontvingen ze in lunch- en tearoom De Oude Kapel kleuters van de school De Groeituin. “Na een nacht gewerkt te hebben, hebben de Sint en zijn Pieten natuurlijk honger en dorst. In De Oud Kapel werden ze getrakteerd op een lekkere boterham en kopje koffie. Onze kleuters ontvingen vanmorgen een telefoontje met de vraag of ze de Sint gezelschap wilden houden. Na De Oude Kapel trok de Sint in een cabrio, de Pieten kwamen met de elektrische step, naar onze school om wat lekkers uit te delen. In ruil kregen ze een dansje van onze kleuters te zien”, vertelt juf Els Wouters.

6 december