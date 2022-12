Guido Belcanto brengt muziek en poëzie naar VTC de Mixx

Putte/Heist/Bonheiden Puts vaccinatie­cen­trum organi­seert laatste prikdag op 22 december

Het vaccinatiecentrum in Putte organiseert volgende week de allerlaatste prikdag. Je kan er daarna niet meer terecht voor je vaccin tegen COVID-19. “Vanaf 1 januari 2023 moet je daarvoor aankloppen bij je huisarts of apotheker. Je huisarts of apotheker heeft toegang tot Vaccinnet en kan zien welke vaccins je al gekregen hebt, en wanneer. In het vaccinatiecentrum in Putte valt de laatste prikdag dus al wat vroeger: op donderdag 22 december wordt er voor het laatst gevaccineerd. Bij deze willen we alle vrijwilligers en medewerkers die mee gezorgd hebben voor de fantastische werking van vaccinatiecentrum Klein Boom bedanken.”, delen de lokale besturen van Putte, Bonheiden en Heist-op-den-Berg mee.

