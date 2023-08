Margriet Hermans en Celien zetten Zomerpodi­um in vuur en vlam

Op zaterdag 19 augustus strijkt het Zomerpodium weer neer in Veerle-Laakdal. Die dag komen Margriet Hermans en haar dochter Celien het podium in Veerledorp in vuur en vlam zetten met een energiek optreden.