Wandelen door de heide: op stap in de omgeving van de abdij van Averbode

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de heide, want die staat nu volop in bloei. In Vlaams-Brabant wandel je door de uitgestrekte heides rond de abdij van Averbode.