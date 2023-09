Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Herselt vandaag

TV STREAMING­TIP. ‘Then You Run’: wanneer een vriendin­nen­va­kan­tie ontaardt in een nachtmer­rie

Zin in een spannende misdaadthriller? Dan zit je gebeiteld bij Streamz, dat sinds vandaag ‘Then You Run’ in de aanbieding heeft. Een serie die begint als een gezellige citytrip onder vier Londense BFF’s, maar al snel een bijzonder donker randje krijgt.