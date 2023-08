Lobby met zelfbedie­ning opent de deuren in Ziekenhuis Geel: “Hiermee krijgen onze patiënten en bezoekers veel meer vrijheid”

Het Ziekenhuis Geel beschikt met de ‘Lobby’ voortaan weer over een cafetaria waar bezoekers en patiënten terecht kunnen voor een hapje en drankje, al is de vorm wel veranderd. Het ziekenhuis koos voor een zelfbedieningsformule waarbij er keuze is uit een assortiment aan kleine versnaperingen, verse salades, frisdranken en koude maaltijden. Ook een Starbucks-koffiecorner is van de partij.