Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Herselt vandaag

UITGETEST. Wijnen uit de Kempen. Deel 2: “In deze wijn ruiken we meloen, koekjes en… cocktail­saus”

Wanneer we een fles wijn opentrekken, kiezen we vaak voor Bordeaux, Chianti of Rioja. Maar waarom je vrienden eens niet verrassen met een wijn uit eigen regio? Wijnboeren genoeg in de Kempen. Om jou te inspireren, proeft en beoordeelt onze jury van tien gediplomeerde wijnkenners twaalf Kempense wijnen. Vandaag deel twee: rosé en rood. “Deze rosé is echt een fruitbom.”