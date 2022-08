(Ge)Varenwinkelfestival maakt zich op voor 24ste editie: “We laten vooral artiesten optreden die nog net niet bekend genoeg zijn, zodat wij ze bekend maken”

varenwinkelIn Varenwinkel wordt alles in gereedheid gebracht voor de 24ste editie van het (Ge)Varenwinkelfestival, dat dit weekend weer de betere blues- en rootsmuziek naar het Herseltse gehucht brengt. Het goede doel waarnaar een deel van de opbrengst gaat is dit jaar CAS vzw, dat mensen met een beperking een recreatief sportaanbod biedt. “Daarmee willigen we een laatste wens in van een vroeger bestuurslid die het dankzij deze organisatie schopte tot de nationale rolstoelrugbyploeg, maar tien jaar geleden overleed.”

Het (Ge)Varenwinkelfestival is intussen al een kwarteeuw een vaste waarde in Varenwinkel, dat vlakbij Aarschot ligt. Het blues- en rootsfestival kon wegens de pandemie in 2020 niet doorgaan, maar was in 2021 wel een van de allereerste festivals die dankzij de versoepelingen, en met gebruik van het Covid Safe Ticket, volwaardig kon doorgaan.

Dire Straits

“Toen hebben we een fantastisch festival gehad”, herinnert Joop van den Bulk, een van de bestuursleden van het festival, zich. “Ik heb mensen zien huilen toen ze het festivalterrein opkwamen, want het kon weer. De btw-verlaging op drank was een meevaller en ook heel wat sponsors sprongen op de kar omdat we een van de eersten waren die weer opstartten.”

Volledig scherm Op het festivalterrein staat zo goed als alles klaar. © Wouter Demuynck

Aan het gekende concept van het festival is er niet gesleuteld. Sinds vorig jaar wordt er gebruik gemaakt van herbruikbare bekers, maar voor de rest blijft alles zoals het de voorbije jaren geweest is. Dat betekent dat er met vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus twee festivaldagen zijn, op donderdag 25 augustus is er de buurtdag. Tijdens die dag, die vooral gericht is op bewoners uit de buurt, moeten bezoekers minder inkom betalen. “Op donderdag komen onder meer Rita, een lokale band, en de Belgische band Cooking with Knopfler, dat muziek van Mark Knopfler en zijn Dire Straits brengt, optreden”, vervolgt Van den Bulk, die zelf aan zijn veertiende editie als bestuurslid toe is.

Internationale affiche

“Vrijdag staan Steve Harley & Cockney Rebel geprogrammeerd, een grote naam uit de jaren 70. Maar over het algemeen laten we mensen optreden die nog net niet bekend genoeg zijn, zodat wij ze bekend maken (lacht). Onze line-up is natuurlijk ook best internationaal getint. Ik denk dat zo’n 60 procent van onze artiesten uit het buitenland komt”, rekent Van den Bulk uit.

“We hebben één promotor die de hele affiche regelt. Hij heeft veel contacten in de Verenigde Staten, maar hij moet artiesten hebben die dan net op tournee zijn. Zij gaan immers niet enkel voor ons festival naar Europa komen. Onze promotor werkt daarom samen met andere festivals in pakweg Engeland of Oostenrijk om de betreffende artiesten rond dezelfde periode te boeken. Zo kunnen die bands een tourneetje maken en is het het voor hen waard om die verplaatsingskosten te maken.”

Volledig scherm Steve Harley komt met zijn band Cockney Rebel vrijdag naar Varewinkel. © RV

Rolstoelrugbyteam

Een deel van de opbrengst van het festival wordt elk jaar geschonken aan een goed doel – doorgaans gaat het om een bedrag van zo’n 1.500 euro. Dit jaar viel de keuze op CAS (Centrum Aangepast Sporten) vzw, een organisatie in Leuven die het voor mensen met een beperking toch mogelijk maakt om te sporten met bijvoorbeeld een aangepaste rolstoel.

“Tien jaar geleden steunden we deze vzw ook al. We hadden vroeger een bestuurslid die in een rolstoel zat en dankzij deze organisatie aan het sporten was geraakt. Hij schopte het zo zelfs tot het Belgische rolstoelrugbyteam. Hij overleed helaas ook zo’n tien jaar geleden. Zijn laatste wens was om CAS vzw nog eens te steunen met ons festival. Die wens willigen we nu in.”

Volledig scherm Sinds 2021 maakt het festival gebruik van herbruikbare bekers. © Wouter Demuynck

Gemoedelijke sfeer

Het (Ge)Varenwinkelfestival zit doorgaans aan zo’n 1.500 à 2.000 bezoekers per dag. “We hebben een maximumcapaciteit van ongeveer 4.000 bezoekers. We dromen er al jaren van dat het eens uitverkocht is, maar ik denk dat onze niche te beperkt is. Wel valt het op dat er steeds meer jongeren afzakken. We hebben enkele nieuwe, jongere bestuursleden van 25 à 30 jaar die ook van het genre houden en dat werpt zijn vruchten af, want zij spreken hun middens aan om langs te komen.”

De festivalorganisatie heeft een bestuur met veertien leden, maar daarnaast kan het rekenen op de hulp van liefst 130 vrijwilligers. “We hebben geen moeilijkheden om vrijwilligers te vinden. Zij komen met veel plezier, omdat ze weten dat de sfeer hier gemoedelijk is. Alles moet natuurlijk wel klaarstaan tegen donderdagmiddag, maar er is altijd tijd voor een babbeltje en een pintje.” Op donderdag kosten de tickets 10 euro. Een vrijdagticket kost 25 euro in voorverkoop en 30 euro aan de kassa, op zaterdag is dat respectievelijk 35 en 45 euro. Voor een combiticket – vrijdag en zaterdag – betaal je 45 euro in voorverkoop en 55 euro aan de kassa.

Het festivalterrein is te vinden via het adres Wolfdonksesteenweg 160. Daarna hoef je enkel de bordjes naar het festival te volgen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.