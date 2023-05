Fietser (55) gewond na aanrijding

Wandel- en fietstoch­ten langs streetart in Scherpen­heu­vel-Zi­chem

Dit voorjaar verschenen nieuwe streetartwerken in het straatbeeld in Scherpenheuvel en Schoonderbuken. Enkele kunstenaars zetten wielrennen centraal. Leuke wandel- of fietstochten brengen je langs de mooiste streetart. Je kan doorlopend genieten van de wandel- en fietstochten. De brochure kan je ophalen bij de infobalie toerisme en is volledig gratis.