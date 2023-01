Eerste paddenoverzet in Hertberg helpt vooral salamanders een handje

Vlaams-Brabant Productie­huis De Wereldvre­de zoekt tennisspe­lers tussen 13 en 20 jaar voor nieuwe langspeel­film

Productiehuis De Wereldvrede, regisseur Leonardo van Dijl, en Roxanne Sarkozi zijn momenteel in volle voorbereiding zijn van een nieuwe langspeelfilm, genaamd “Julie”, zijn langspeeldebuut. Momenteel zijn ze nog op zoek naar meisjes uit de provincie Vlaams-Brabant. Is dit iets voor jou? Schrijf de dan snel in.

18 januari