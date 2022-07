Drugsdealer veroordeeld tot fikse werkstraf

Het was een patrouilleploeg van de politiezone Zuiderkempen die op 1 februari de BMW X6 van de verdachte tegenhield in Herselt voor een controle. Toen de bestuurder het raam opendeed van zijn wagen, roken de inspecteurs meteen een sterke cannabisgeur. Bij een controle bleek al snel waar die geur vandaan kwam. In de wagen lagen twee zakken met zo’n 200 gram cannabis. De politie had een vermoeden dat het niet meteen voor eigen gebruik was en kreeg toestemming voor een huiszoeking. Die was positief. Naast nog een partij cannabis troffen de speurders ook hasj, hallucinerende paddenstoelen en een blok cocaïne van zo’n 263 gram.