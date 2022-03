Discotheek Millennium lanceert Bed & Drink: overnachten boven de discotheek na het feesten

HerseltDiscotheekgangers kunnen bij Millennium in Herselt voortaan niet enkel feesten, maar ook overnachten boven de danstempel. Discussies over wie BOB is worden zo meteen verleden tijd. De kamers zijn ingericht in het thema van drankmerken Flügel, Eristoff Pink en Boswandeling en in de gemeenschappelijke zijn allerlei spelletjes voorradig zodat gasten zich ook voor en na de feestnacht kunnen amuseren.

Discotheek Millennium op de Provinciebaan in Herselt bestaat al meer dan 20 jaar en heeft zo een uitgebreid klantenbestand opgebouwd, met klanten die ook van ver buiten de Kempen komen. “We kregen van deze mensen dan ook regelmatig de vraag of er een Bed & Breakfast in de buurt was, aangezien de mensen graag wilden blijven slapen. Zo is het idee gegroeid en door corona hadden we de tijd om onze energie daarin te steken. De ruimtes die eerder dienst deden als kantoor en voor stockage hebben we zo omgebouwd tot een appartementje”, zeggen Patrick Wouters en Gwendy Bosmans, uitbaters van Millennium.

Gwendy en Patrick menen dat ze met hun Bed & Drink heel wat praktische belemmeringen uit de weg halen. “Nu moeten mensen een BOB aanduiden of een taxi nemen. Als iemand te vlug boven zijn theewater zit, zich niet meer goed voelt of gewoon moe is, dan kan die persoon naar boven gaan. Zo kan iedereen in de groep die het appartement heeft gereserveerd voor zichzelf uitmaken tot wanneer ze feesten. Het lijkt ons ideaal voor een verjaardag te vieren, voor een vrijgezellenweekend of teambuilding.

Volledig scherm In het appartement is er ook een gemeenschappelijke ruimte met volledig uitgeruste keuken. © RV

Darts en poker

Het appartement telt vier kamers: drie kamers in het thema van drankmerken Flügel, Boswandeling en Eristoff Pink en de gezellige Cozy Room die uitzicht biedt over de voorkant van de discotheek. Een groep moet het appartement telkens volledig reserveren, met een maximum aantal van tien personen. “De reservatie loopt telkens 24 uur, van 18 tot 18 uur. Er is een gemeenschappelijke amusementsruimte waar de mensen voor het feesten kunnen aperitieven en de dag nadien nog spelletjes kunnen spelen. We bieden onder meer darts, poker en allerlei gezelschapsspelletjes aan.

Dankzij een volledig uitgeruste keuken kunnen de gasten zelfs aan het koken slaan. De gasten kunnen zelf ontbijt voorzien, maar hebben ook de mogelijkheid te ontbijten of brunchen bij ‘t Looze Vissertje, pal naast de discotheek, of ontbijt te laten leveren. Het appartement reserveren kost 490 euro, wat neerkomt op 49 euro per persoon als de groep volledig is, en kan via www.discotheek-millennium.be. “We hebben het zelf eens wat opgezocht en we zijn de enige in België die dit aanbieden. We denken zelfs dat dit concept uniek is in heel Europa.”

Volledig scherm Uitbater Patrick Wouters. © Vanderveken

Volledig scherm De Flügel-kamer. © RV

Volledig scherm De Eristoff Pink-kamer. © RV