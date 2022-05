Dieven stelen elektriciteitskabels op werf

Geel Sint-Amandskerk maanden­lang gesloten wegens restaura­tie­wer­ken

Maandag zijn de restauratiewerken aan het interieur van de Sint-Amandskerk in het centrum van Geel gestart. Om de veiligheid te garanderen is de kerk niet meer toegankelijk voor het publiek. De werken zullen in totaal een klein jaar duren, maar na een aantal maanden volgt een evaluatie om te bepalen of delen van de kerk terug opengesteld kunnen worden.

16 mei