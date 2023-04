Diefstal bij winkel die al tijdje dicht is

Auto belandt in kanaal: bestuurder kan zichzelf bevrijden, Marine Kadetten bieden eerste hulp

Een bestuurder is zaterdagmiddag met zijn wagen in het Kempisch Kanaal beland ter hoogte van de Ganzenstraat in Geel. De chauffeur kon zichzelf uit het voertuig bevrijden en kreeg nadien de eerste hulp van de Geelse Marine Kadetten.