Bouwwerken aan nieuw jeugdhuis De Choke eindelijk van start gegaan: “Het waren soms moeilijke tijden, maar we zijn zo blij om het gebouw nu omhoog te zien gaan”

“Nu ik hier toch in bloot bovenlijf sta, wilt u eens naar mijn knobbeltje kijken, dokter?”: Patrick ontdekte als bij toeval dat hij borstkan­ker had

Patrick Bastiaens (63) was 57 toen hij eerder toevallig de diagnose van borstkanker kreeg. Gelukkig in een vroeg stadium. Zijn tepel en borstweefsel werden verwijderd. “Ik had er nog nooit van gehoord en dacht zelfs: ik moet de eerste zijn. Dat is niet natuurlijk, maar ik breek nu samen met lotgenoten een lans om meer aandacht te krijgen voor de ziekte. En mannen: laat je onderzoeken!” Patrick ontwierp ook een lintje voor de actie ‘Steun een lintje’ van Pink Ribbon.