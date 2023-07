BIJNA OPEN. Kiani (30) opent Inkrease: een atelier voor exclusieve modeontwerpen en tattoostudio in één

Met Inkrease opent dit weekend aan de rotonde van Dorp in Herselt een bijzondere zaak, want de Herseltse zaakvoerster Kiani Van Rooy (30) brengt er een atelier voor exclusieve modeontwerpen en een tattoostudio in één pand samen. Kiani zelf legt zich toe op fashion design en vervaardigt daarbij specifieke outfits op maat, met een specialisatie in dragqueenkledij. Beritt Janssen (30) uit Aarschot wordt het gezicht van de tattoostudio. “Qua hygiëne is dit pand ideaal: de ruimtes zijn net voldoende van elkaar gescheiden, terwijl er ook een goede wisselwerking tussen beide concepten is.”