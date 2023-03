Bestuurder wordt onwel en verliest controle over stuur

HUIZEN­JACHT. Breendonk, zoveel meer dan een duivels bier: “De hoge levensstan­daard zie je in de woningprij­zen... En tóch valt de verkoop niet stil”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale vastgoedmakelaar. Deze week: Breendonk bij Puurs-Sint-Amands, waar letterlijk én figuurlijk leven in de brouwerij is. En enkele interessante woningen op de kop te tikken zijn.