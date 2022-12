Bestelwagen rijdt in gracht, bestuurder gewond

Geel/Turnhout Man (51) verkoopt drugs aan minderjari­ge vriendin­nen van dochter: “Ik zie ze graag stoned. Ze doen dan altijd zo zot”

Een man uit Geel is tot een gevangenisstraf van 21 maanden veroordeeld voor drugsfeiten. Hij verkocht cannabis aan minderjarigen jonger dan 16 jaar. Na zijn arrestatie werd bij ook in de gevangenis in Turnhout betrapt met drugs.

20 december