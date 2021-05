Babysitter (43) riskeert nu toch effectieve celstraf voor doodschudden baby (5 maanden) na drie nieuwe feiten: “Geen enkele instelling wil hem”

Kempen Daar zijn ze dan, de eerste klanten op het terras: “Hier hebben we zo naar uitgekeken”

9 mei Ze hebben er zo naar uitgekeken, die 8ste mei. Na een maandenlange sluiting mogen de horecazaken weer klanten ontvangen. Voorlopig alleen maar op het terras, maar het is voor heel wat zaken nog altijd beter als niets. We trekken heel de dag door de Kempen voor sfeerbeelden en zorgen regelmatig voor een update. En nu vooral... genieten. “Wij hebben er in elk geval zo naar uitgekeken”, klinkt het iets voor 9 uur op het terras van De Jachthoorn in Hoogstraten.