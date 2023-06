Auto belandt in gracht, bestuurder zwaargewond

KIJK. Een enorme hal, nooit geziene machines en tabak voor wel 50 miljoen sigaretten: douane rolt illegale sigaretten­fa­briek op

In de Impulsstraat middenin de industriezone van Heist-op-den-Berg was het donderdag een op- en aanrijden van vrachtwagens. De douane had er een illegale sigarettenfabriek aangetroffen. Eén van een ongeziene omvang. Geschat wordt dat er tot 8 miljoen sigaretten per week konden worden gefabriceerd. “Om alles opgeruimd te krijgen, hebben we een 25-tal vrachtagens nodig”, luidt het.