36-jarige man dood aangetroffen in jacuzzi: parket start onderzoek

Herselt Bestuurder houdt hoofdwonde over aan ongeval

Op de Aarschotsesteenweg in Herselt is tijdens het weekend een verkeersongeval gebeurd. De bestuurder van een wagen verloor zaterdagochtend de controle over het stuur. De auto ging van de weg af en reed tegen een omheining. De bestuurder is met een hoofdwonde naar een ziekenhuis in Leuven overgebracht.

8 augustus