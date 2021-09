17-jarige ‘paardendief’ met dood bedreigd: jongen studeert dierenzorg, maar durft niet meer naar school gaan

geel/herentals Run To Walk Again keert terug na jaar afwezig­heid

23 september Komende zaterdag organiseert de Herentalse organisatie To Walk Again opnieuw, na een afwezigheid van een jaar, haar Run To Walk Again om fondsen in te zamelen. In tegenstelling tot de vorige edities vindt de estafetteloop niet plaats op het Sporta-domein in Tongerlo (Westerlo), wel op de campus van Thomas More in Geel.