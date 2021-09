17-jarige jongen verdacht van diefstal van tientallen paarden: “Hij overtuigt mensen voor hun paarden te zorgen, maar doet het niet”

oosterwijk Zwerfvuil­rui­mer Philip mag op audiëntie bij koning Filip: “Eerst veel zenuwen, maar de koning stelde me direct gerust”

17 september Voor Philip Ver Elst uit Oosterwijk (Westerlo) was het donderdag een heuglijke dag. Vanwege zijn tomeloze inzet als zwerfvuilruimer mocht hij op audiëntie komen bij koning Filip in het paleis in Laken. “Ik had eerst veel zenuwen, maar de koning stelde me meteen gerust. Dit was een gigantische eer, echt once in a lifetime”, glundert hij.