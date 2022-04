Zuivelfabriek Olympia overgenomen door Nederlandse Royal A-ware: “Alle 188 werknemers blijven in dienst”

Olympia is in het Pajottenland gekend als een van de grootste leveranciers van zuivelproducten aan grootwarenhuizen. Sterker nog: Olympia heeft 169 melkleveranciers, goed voor bijna 70 miljoen liter melk. Het familiebedrijf werd in 1946 opgericht onder de naam ‘Zuivelfabriek van Herfelingen’ waarbij broers Luc en Marc Van Impe nu het levenswerk van hun vader verderzetten. In 1991 werd een nieuwe fabriek gebouwd die zelf PE flessen produceert voor UHT melk en room, waardoor internationale klanten en zuivelgroepen zoals Lactalis en Danone aangetrokken werden. Een gloednieuwe dessertafdeling werd opgericht in 2003 en de constante uitbreiding werd bekroond met de bouw van een toren voor ingedampte melk in 2008. Maar in 2012 woedde er een verwoestende brand in de dessertafdeling waarna een nieuwe versafdeling werd opgericht. In 2018 werd nog gefuseerd met Vitalac Veltem.