Word jij binnenkort de nieuwe uitbater van horecazaak ‘De Kring’?

Dorps­school organi­seert wijnproeve­rij om nieuwbouw te bekostigen: “De hoge kosten bezorgen ons kopzorgen”

Vorig jaar konden al vier klassen van de Dorpsschool in Kester hun intrek nemen in een nieuwbouw in de Ham. Op termijn is het de bedoeling om alle 220 leerlingen onder te brengen in nieuwe klaslokalen door een nieuw bouwproject aan de overkant van het al gerealiseerde nieuwbouw. Maar de kosten hiervoor moet de school grotendeels zelf ophoesten, een moeilijke taak, zeker nu de bouwprijzen blijven stijgen.