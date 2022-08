Winkeluitbater (50) tegen de grond geslagen, daders nog op de vlucht: “We gaan voorlopig uit van een ijzeren staaf”

HerneEen vijftigjarige winkeluitbater van een kringloopwinkel in het centrum van Herne is zwaargewond geraakt toen hij werd aangevallen door twee personen. Het slachtoffer, dat enorm sociaal geëngageerd is in de gemeente, belandde in het ziekenhuis. Dat heeft hij gelukkig na enkele uren al mogen verlaten. De daders, die zich mogelijk op een motorfiets verplaatsten, zijn nog spoorloos.

De feiten speelden zich zondagochtend af ter hoogte van de Sint-Petrus en Pauluskerk in Herne waar het slachtoffer een tweedehandswinkel heeft. “Bij het openen van zijn winkel rond 9 uur merkte hij glasscherven op een vensterbank”, verklaart commissaris Glenn Deherder van de politiezone Pajottenland. “Waar het glas vandaan kwam is niet duidelijk. Toen hij die wilde weggooien in de afvalcontainer aan het kerkhof rond de kerk, zag hij naar eigen zeggen twee verdacht figuren staan. Het ging om twee personen die in het zwart gekleed waren en een zwarte helm droegen. Omdat het slachtoffer het niet vertrouwde keerde hij op zijn stappen terug, maar bij het openen van de deur van zijn winkel werd hij in de rug aangevallen.”

Twee motoren

“Met een zeer hard voorwerp werd hij onmiddellijk tegen de grond gemept. We gaan voorlopig uit van een ijzeren staaf, maar het wapen kon niet worden teruggevonden en dus is daar nog geen uitsluitsel over. In ieder geval incasseerde het slachtoffer zeer zware slagen. De verdachten zijn vervolgens weggelopen in de richting van de kerk waar het slachtoffer nog twee motoren heeft horen starten. De vijftiger werd afgevoerd naar het ziekenhuis, dat hij in de loop van de namiddag mocht verlaten maar de man is uiteraard danig onder de indruk.”

De omstandigheden van het incident en een motief zijn verder nog onduidelijk. “Het onderzoek is volop aan de gang en verschillende pistes worden onderzocht”, besluit Deherder. “Verschillende zaken worden nagegaan. Voorlopig kon wel nog niemand gearresteerd worden. Getuigen of mensen die meer informatie hebben mogen zich altijd melden.”

Volledig scherm Het glas dat de man vermoedelijk wilde weggooien aan de kerk. © Tom Vierendeels

Het slachtoffer is geen onbekende in Herne. Hij richtte eerder al het Tooverschotje op, een voedingswinkel in samenwerking met de Dienst Welzijn en tal van vrijwilligers voor mensen die het niet al te breed hebben. Mensen die in aanmerking komen kunnen er gratis producten ophalen. Even later startte hij de tweedehandswinkel in de Kerkstraat. “Hij is inderdaad enorm sociaal geëngageerd en zegt ook met niemand echt problemen te hebben”, vertelt burgemeester Kris Poelaert (CD&V). “We kennen hem ook niet als iemand die problemen maakt. Integendeel, hij zet zich in voor iedereen die het wat moeilijker heeft en slaat met iedereen een praatje. Dit soort van geweld is ongezien in onze gemeente. Het is iets dat je eerder in steden zou verwachten. Hij zegt ook zelf geen idee te hebben we hem heeft aangevallen.”

Geen veiligheidsprobleem

Ook Poelaert heeft het gissen naar de omstandigheden. “Voelden die twee mannen zich geviseerd? Of deden ze iets wat niet mocht? Niemand die het weet”, klinkt het. “Buiten de viering van de jubilarissen was er in de gemeente op dat moment niets aan de gang. Gelijkaardige feiten waren er ook niet de afgelopen dagen of weken. Het voorval heeft de voltallige bevolking aangegrepen. We kunnen alleen maar hopen dat de politie de mannen kan vatten, eventueel via bijkomende getuigenissen. Voorlopig nemen we ook geen extra veiligheidsmaatregelen omdat er geen elementen zijn die aantonen dat er een gevaar is.” Het slachtoffer zelf wenst niet te reageren.

Volledig scherm het slachtoffer heeft zich winkel hier rechts in de Kerkstraat. © Tom Vierendeels

