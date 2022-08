Winkeluitbater (50) neergeslagen bij openen van winkel: daders nog op de vlucht

De feiten speelden zich zondagochtend af ter hoogte van de Sint-Petrus en Pauluskerk in Herne waar het slachtoffer een tweedehandswinkel heeft. “Bij het openen van zijn winkel rond 9 uur zag hij glasscherven liggen op een vensterbank”, verklaart commissaris Glenn Deherder van de politiezone Pajottenland. “Die scherven wilde hij wegbrengen naar de glascontainer aan het kerkhof rond de kerk, maar daar zag hij naar eigen zeggen twee verdachte figuren staan. Het ging om twee personen die in het zwart gekleed waren en een zwarte helm droegen. Hij keerde vervolgens op zijn stappen terug, maar bij het openen van de deur van zijn winkel werd hij in de rug aangevallen. Met een zeer hard voorwerp werd hij onmiddellijk neergeslagen. We gaan voorlopig uit van een ijzeren staaf, maar het wapen kon niet worden teruggevonden en dus is daar nog geen uitsluitsel over. In ieder geval incasseerde het slachtoffer zeer zware slagen. De verdachten zijn vervolgens weggelopen in de richting van de kerk waar het slachtoffer nog twee motoren heeft horen starten. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis, dat hij in de loop van de namiddag mocht verlaten maar de man was uiteraard onder de indruk.”