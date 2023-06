WEER. Zo goed als heldere ochtend in Herne

Van binnenkoer stadhuis tot fontein Dr. Hemerijckx­plein: Ninovie­ters kiezen welke van deze 15 locaties worden onthard tijdens Vlaams kampioen­schap Tegelwip­pen

De stad Ninove zal in het najaar drie plekken op haar grondgebied ontharden in het kader van het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Er werden 15 locaties in Ninove en deelgemeenten geselecteerd waarop de Ninovieters kunnen stemmen.