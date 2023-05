WEER. Vanochtend zo goed als helder weer in Herne

GEHEIMEN VAN DE STADSGIDS. Het Brussel van Annelies Mollet (30): “Zinneke Pis past beter bij ons dan Manneken Pis”

Niemand kent de trekpleisters van een stad beter dan de stadsgids, maar waar gaan zij zélf eten, drinken en ontspannen? We vroegen het aan Brussels stadsgids Annelies Mollet (30). Voor een keer geen Grote Markt, Manneken Pis of Atomium, maar zes verborgen plekjes in de hoofdstad. Van restanten van de oude stadsomwalling tot een authentieker alternatief voor de Nieuwstraat.