WEER. Kans op redelijk helder weer in Herne vanochtend

VERMOORDE ONSCHULD. Drie kinderen blijven in brand door wraakzuch­ti­ge moeder: “Ze stond op hoogstens twee meter. Ze moét hen nog horen schreeuwen hebben”

Een van de ergste familiedrama’s die ons land ooit heeft gekend, gebeurde meer dan acht jaar geleden in Lennik. Drie kinderen lieten er het leven in een bijgebouw van een woning. Van een ongeluk was bovendien geen sprake: de brand werd aangestoken. En al snel wordt duidelijk door wie. “Haar oudste dochtertje heeft er nog alles aan gedaan om haar twee zusjes te beschermen tegen de vlammen. Tevergeefs. ”