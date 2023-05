WEER. In Herne zwaarbewolkte ochtend en hevige regen

DE PERFECTE MOORD? Enige getuige was een baby en DNA op moordwapen is ‘van niemand’: moordenaar van Gabriëla al 22 jaar op vrije voeten

“Vroeg of laat gaat hij in de fout, en dan hebben we hem.” Maar op die fout wachten speurders 22 jaar na de moord op Gabriëla Lamers (35) nog altijd. De enige ‘getuige’ is haar dochtertje Victoria, destijds amper één jaar jong. Het enige spoor is DNA op het moordwapen. Even leek de moordenaar gevonden te zijn, enkele jaren geleden. Maar hoewel die man intussen wel degelijk zijn jaren achter tralies moet slijten, bleek deze moord niet ‘zijn werk’ te zijn.