WEER. In Herne heldere ochtend

Portretten van 66 Ninovie­ters sieren straat­beeld tijdens openlucht­ex­po ‘Al wie je ziet is Ninoviet(er)’

In de Vuurkruisersstraat in Ninove werd zaterdag de openluchtexpo ‘Al wie je ziet is Ninoviet(er)’ officieel geopend. Portretten van 66 Ninovieters sieren er het straatbeeld. Het is de bedoeling om de Ninoofse diversiteit in de kijker te zetten.