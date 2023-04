WEER. Bewolking in Herne vanochtend

Bekende Ninoofse kunste­naars slaan handen in elkaar voor unieke kunstboom in stadscen­trum: “Werk toont angst voor toekomst en angst dat natuur over duizend jaar verdwenen zal zijn”

De Ninoofse kunstenaar William Arijs legt momenteel de laatste hand aan de kunstboom die wellicht in de loop van volgende week in de Beversteeg in het stadscentrum zal worden geplaatst. Hij werkte daarvoor samen met Jean-Pierre Van Oudenhove, alias ‘den board’ en ook een bekend Ninoofs kunstenaar, die de grote keramieken sokkel voor het kunstwerk maakte.