Waanzinnig Weekend staat opnieuw voor de deur in Herfelingen: van optredens tot een truckshow en autowijding

Drie dagen kan je je weer uitleven op de feestweide in de Mollestraat in Herfelingen met op vrijdag vanaf 18.30 uur Het Gezelligste Terras van Vlaanderen. Wie het gezellig zal maken? D’hopmaten, 10 Cats Down, Los Kabrios, Gene Thomas en Bram & Lennert. Denk ook aan biertrucks van bekende biermerken en foodtrucks. Om 18 uur kunnen sportievelingen zich overigens al uitleven tijdens een mountainbikerit. Op zaterdag gaat het feest verder met vanaf 9 uur een motorrondrit en vanaf de middag een truckshow (met in de namiddag ook een rondrit). ‘s Avonds barst het feest in de tent los tijdens We love the 90's & 00's met DI-CHAUDKE, Squirre, F.R.A.N.K. en Kurt. Zondag gaat het er allemaal iets gemoedelijker aan toe met vanaf 10 uur een oltimertractorrondrit, een misviering en autowijding. Vanaf 14 uur kan je terecht in het kinderdorp met mobiele kinderboerderij, Pip & Pipette, dansworkshops van Fundance, springkastelen en kindergrime. In de tent zorgen Hedwig van The Voice Senior, Nicky Jones, Zanger Bart en Ambidance voor de nodige ambiance. Het weekend wordt zondagavond vanaf 22 uur afgesloten met de Schieve Fuif met DB De Flippo’s.