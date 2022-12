Vuurwerk afsteken mag in Herne enkel als je het aanvraagt én de burgemeester het goedkeurt

“Voor uitzonderlijke gebeurtenissen kunnen we een vergunning afleveren indien het aan enkele voorwaarden voldoet”, aldus Poelaert. “Een vergunning voor vuurwerk zal daarom enkel en alleen gegeven worden indien het om geluidsarm vuurwerk gaat. Bovendien mag dat ook enkel worden afgeschoten tussen 23.55 en 00.10 uur. Het verplichten van het gebruik van geluidsarm vuurwerk is één van de voorwaarden van het label diervriendelijke gemeente, dat we behaalden in 2020. Bij de vergunning geven we ook nog een heel aantal raadgevingen, verplichtingen en aandachtspunten mee. Verder organiseren we als gemeente zelf geen eigen vuurwerk.”