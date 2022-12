“Voor onze twee honden en katten kwam alle hulp te laat”: gezin van Emilie (29) met twee jonge kindjes verliest álles in verwoestende brand

Halle Garry Hagger repeteert voor spetterend concert met Verenigde Accordeo­nis­ten

Garry Hagger zakte dit weekend af naar Halle om er te repeteren met de Verenigde Accordeonisten. Na twee jaar is het eindelijk zo ver. Op zaterdag 18 en zondag en 19 februari staat de vereniging opnieuw op het podium van CC ‘t Vondel te Halle. De accordeonisten treden dit keer drie keer op met Garry Hagger. Het concert werd door corona de voorbije twee jaar telkens uitgesteld. Maar dit jaar belooft het een onvergetelijk concert te worden. De muzikanten zulleb zuhb bekendste nummers brengen en dat oeuvre afwisselen met eigen werk. De concerten gaan door op zaterdag 18 februari om 20 uur en zondag 19 februari om 10.30 uur en 15 uur. Reservatie is wel gewenst en de kaarten zijn genummerd. De toegang kost 15 euro en kaarten kunnen gekocht worden bij kapsalon Marc op de Gentil Antheunisstraat 4A in Halle of telefonisch vua 02/361.13.22 of 0475/89.33.35. Mailen kan ook naar info@accordeonistenhalle.be.

20 december