Vijfde editie van Bibnick lokte 30-tal kinderen naar tuin Dominicanessenklooster

Herne VELOVEILIG. Herne is best scorende gemeente in het Pajotten­land: “Niet realis­tisch om op alle gemeentewe­gen fietspaden te voorzien”

Herne is volgens de HLN-lezers de fietsvriendelijkste gemeente van het Pajottenland en zo ook één van de veiligste in Vlaams-Brabant. De Pajotse gemeente strandt bovendien op een gedeelde zesde plaats in Vlaanderen met haar fietsbeleid. Dat blijkt uit onze campagne ‘VeloVeilig’ waarbij duizenden fietsknelpunten in beeld werden gebracht. Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) is tevreden met de resultaten, maar neemt die ook met een korreltje zout.

25 mei