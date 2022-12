Versier met je gezin mee de kerstbomen in de dorpscentra van Herne

Halle Juwelier Van Bellingen sluit na 65 jaar de deuren: “Het was eerst niet de bedoeling, maar toen kwam die grote Amerikaan­se speler met een erg goede deal”

Juwelier Van Bellingen sluit voorgoed de deuren. Al sinds 1947 was de zaak een vaste waarde in het winkelaanbod in Halle. Uitbater David Tordeur (46) kiest voor een nieuwe avontuur in dezelfde sector. De grote uitverkoop is reeds gestart wanneer we David opzoeken in de winkel. “Het was een rationele beslissing maar als ik aan de klanten denk dan komt het emotionele natuurlijk ook wel boven water”, vertelt hij.

