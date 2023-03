Vanochtend lichte regen en gedeeltelijk bewolkt weer in Herne

Livios “Het is belangrijk om een lichte helling te voorzien voor de afwatering": alles wat je moet weten over de plaatsing van een terras

Een terras plaatsen doe je beter niet in de winter. Negatieve temperaturen kunnen dan immers roet in het eten gooien. De lente ligt gelukkig om de hoek: hét moment dus om na te denken over deze verbinding tussen je woning en je tuin. Maar waar moet je zoal rekening mee houden bij het aanleggen van een terras? Bouwsite Livios vroeg het aan Denis Squedin van Tegels Depaepe uit Wevelgem.