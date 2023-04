Vanaf 9 mei kan je burgerbudget-voorstel voor Sint-Pieters-Kapelle indienen

BINNENKIJ­KEN. Een exclusieve, eerste blik in het Kasteel van Gaasbeek na drie jaar renoveren

Het Kasteel van Gaasbeek is één van de parels van het Vlaamse erfgoed. Het kasteel, dat bijna duizend jaar geschiedenis herbergt, sloot in september 2020 voor het eerst in bijna honderd jaar de deuren voor een langdurige restauratie. Na bijna drie jaar intensief werk is de restauratie van het kasteel afgerond en staat het te popelen om bezoekers vanaf 1 juli opnieuw te ontvangen. Wij mochten alvast exclusief een eerste bezoekje brengen.