Unieke beleving in Herne: ga tijdens de Kerstvakantie op ontdekking in de Virtual Reality pop-up

Het lokaal bestuur van Herne en hardware-expert VR Base organiseren deze Kerstvakantie een unieke Virtual Reality pop-up, waar je samen met je vrienden of familie wordt ondergedompeld in een VR-beleving. Plezier is alvast verzekerd, want ook na de VR-ervaring kan je in café De Kring iets drinken. Voor de gelegenheid wordt deze opengehouden door de lokale verenigingen.

De pop-up is te bezoeken van 14 tot 20 uur voor iedereen ouder dan 16 jaar. Kinderen die 12 jaar of ouder zijn, moeten vergezeld worden door een ouder. De prijst is 15 euro per persoon voor 30 minuten. Er zijn 4 verschillende games en je kan tot 8 personen samen spelen. Inschrijven is verplicht via www.vrbase.be.