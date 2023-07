Twee inbrekers opgepakt in Herne

Marc Meert (59) van gelijknami­ge ramen- en deurenhan­del plots overleden

In Aalst, op weg naar het ziekenhuis, is afgelopen zondag Marc Meert op 59-jarige leeftijd plots overleden. De man genoot in onze streek bekendheid als zaakvoerder een ramen- en deurenhandel in Wambeek. Daarnaast was hij ook voorzitter van Rijvereniging Lustige Pajottenlanders Gooik.