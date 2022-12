Theatergroep ATK Kokejane speelt ‘Martino’

Op het podium zien we Jos Bollaers, Bjorn Devillé, Silvie Sonneville, Marc Vanaudenhove, Guy Vanden Eynde en Zea Vleeschouwer. De regie is in handen van Hugo De Wulf. De opvoeringen gaan door in het Baljuwhuis in Galmaarden op vrijdag 16 en zaterdag 17 december telkens om 20 uur. Reservatie is gewenst via reservatie@atkokejane.be of op 0499/691430 (tussen 19 en 21 uur). Meer info kan je vinden op www.atkokejane.be.