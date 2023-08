Praktijk De Burcht biedt begelei­ding voor ouders van kinderen met autisme

Vanaf september kunnen ouders van kinderen met autisme terecht in praktijk De Burcht in de Nieuwstraat in Geraardsbergen voor zogenaamde oudergroepen. Psychologe Marcia Verhulst biedt begeleiding, advies of gewoon een luisterend oor.