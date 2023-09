Voortaan 50km/uur op Edingsesteen­weg van Gooik richting Lennik

Op de Edingsesteenweg tussen het rondpunt De Hamertjes in Gooik tot het einde van de bebouwing in Gooik richting Eizeringen (Lennik) geldt voortaan een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Deze snelheidsbeperking zal gelden tot de Flavor Shop. De beslissing werd gemaakt door het Agentschap Wegen en Verkeer en zal geen tijdelijke, maar blijvende verandering inhouden.