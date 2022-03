Saartje Vandendriessche en de paashaas nemen je van 1 tot 24 april mee op luistertocht

Herne Ook in beroep dreigt 7 jaar cel voor man die revolver leegschoot op belagers: “Dit had voor het assisenhof kunnen belanden”

Een dertiger uit Herne die in februari 2018 zijn revolver leegschoot op een gewonde en ongewapende man riskeert in beroep 7 jaar cel. Een jaar geleden werd hij in eerste aanleg al veroordeeld tot deze straf. Volgens het parket-generaal had hij duidelijk de intentie om te doden. “Had er niemand ingrepen, dan waren er doden gevallen.”

4 maart