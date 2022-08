Residentie Egelantier wordt duurzaam woonproject in centrum van Herne: “Door in kernen te wonen zal het landelijk Pajots karakter behouden blijven”

HerneDe feestzaal van de restaurant Egelantier en café Moonlight zullen binnenkort plaats ruimen voor een duurzaam nieuwbouwproject van aannemer en projectontwikkelaar BATO uit Schepdaal. De gebouwen voldoen al een tijdje niet meer aan de normen. Het centrum van Herne zal hierdoor beschikking over acht gloednieuwe appartementen. “Er moet meer in de kernen van gemeenten gewoond worden zodat ons Pajots landschap behouden blijft”, aldus Dirk Evenepoel van BATO.

Wilfried en Greet baten intussen al 35 jaar restaurant Egelantier en al 30 jaar de feestzaal uit. Bovendien zijn ze ook eigenaar van café Moonlight er vlak naast. Beide willen ze nu écht van hun leven kunnen genieten en besloten ze om zowel de feestzaal als het café te laten overkopen door BATO. Het restaurant blijft nog steeds in hun bezit en zal de deuren natuurlijk geopend houden op vrijdagavond, zaterdagavond en op zondag. Voor het café en de feestzaal geldt een ander verhaal aangezien deze gebouwen versleten zijn. BATO zal beide gebouwen afbreken, net zoals een achterliggende oude schuur. Café Moonlight zal je nog tot september kunnen bezoeken, want dan zullen ze daar hun deuren sluiten.

Definitief ontwerp

Het is alvast een wederzijds positief verhaal, want met het project Residentie Egelantier zullen 8 gezinnen een nieuw plekje krijgen in het centrum van Herne. Bovendien zal ook restaurant Egelantier er de vruchten van mogen plukken aangezien het terras vanaf dan op het dorpscentrum zal kunnen uitkijken. “We maken momenteel nog werk van een definitief ontwerp”, aldus Dirk Evenepoel. “De bouw starten we indien alles vlot verloopt in het begin van 2023 zodat de verkoop eind september van dit jaar al kan starten.”

Volledig scherm Deze gebouwen zullen plaats ruimen voor de appartementen. © Amber Gys

BATO zal 8 nieuwe appartementen creëeren met elk twee kamers. Er komt ook een kleine handelsruimte bij. “De appartementen zullen zich hebben op de prachtige kerk en de twee penthouses zullen zicht hebben op het hele centrum van Herne”, gaat Evenepoel verder. “Aan het zicht vanop plein of verder zal praktisch niets veranderen aangezien het project zich redelijk achterliggend bevindt. De plannen werden bovendien opgemaakt in samenspraak met de dienst stedenbouw en de GECORO van Herne. Het gebouw wordt opgetrokken in moderne stijl met een rode gevelsteen en witte crepi zodat deze perfect in het dorpscentrum ingeplant kan worden.”

Duurzaam project

Onder café Moonlight en de feestzaal zal een ondergrondse parking aangelegd worden voor de bewoners met 14 plaatsen en inrijmogelijkheid vanop de Kerkstraat. Het gebouw zal volledig geïsoleerd worden en beschikkingen over zonnepanelen, een warmtepomp en werken met 100% regenwaterrecuperatie op eigen terrein. Verder zal er ook een mogelijkheid zijn om je elektrische fiets en wagen op te laden. “Het project wordt door de buurt alvast breed gedragen omdat dit hier echt gewoon past”, sluit Evenepoel af. “Door dergelijke projecten in dorpscentra te creeëren, zorgen we ervoor dat ons open landschap behouden blijft en we zo dus ook meer in de kernen gaan wonen.”

