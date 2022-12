Pasar organiseert levendige kerststalwandeling voor De Warmste Week

In het centrum van Herne staat al sinds 1989 een kerststal met levende dieren en grote beelden van Jozef en kindje Jezus. De bezieler van deze traditie is Germain Derijcke, gulle schenkers hebben gezorgd voor de beelden. De kerststal is ook het vertrekpunt van de natuurwandeling van Pasar in en rond Herne, die bovendeel gedeeltelijk over onverharde wegen trekt. De wandeling gaat door op maandag 26 december met afspraak om 14 uur, terugkomst rond 17 uur en is zo’n 9 kilometer lang. Deelname kost 4 euro met een hapje en drankje onderweg in het Dominicanessenklooster.